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'da okullar bugün tatil mi? 6 Ocak 'nden son dakika kar tatili açıklaması geldi mi?

Yurt genelinde etkisini gösteren kar yağışı İç Anadolu'nun en kalabalık şehirlerinden birisi olan 'da da hayatı olumsuz etkiliyor. Şehir genelinde yağan ve yüksek ile kırsal kesimlerde etkili olan kar, gündelik hayatın yanında eğitim öğretim üzerinde de kar tatili aksaklıklarına neden oluyor. Öyle ki, şehirde de yaşayan on binlerce öğrenci 'Ankara'da okullar bugün tatil mi?' sorusuna yanıt arıyor. Peki, 6 Ocak 2020 Pazartesi Ankara'da okullar tatil olacak mı? MEB ve Valilik'ten açıklama yapıldı mı? Hava durumu bilgileri ile son dakika detaylarını sizler için hazırladık.

Giriş Tarihi: 6.1.2020 11:41 Güncelleme Tarihi: 6.1.2020 11:41
Ankara'da okullar bugün tatil mi? 6 Ocak Ankara Valiliği'nden son dakika kar tatili açıklaması geldi mi?

Yurt genelinde soğuk hava dalgası etkisini günden güne arttırırken kar yağışı da hemen hemen her bölgemizde yaşanıyor. İç Anadolu'nun en kalabalık şehirlerinden birisi olan Ankara'nın şehir geneli ile kırsal ve yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, gündelik hayatta da olumsuzluğa sebep oluyor. Şehirde yaşayan on binlerce öğrenci ise 'Ankara'da okullar bugün tatil mi?' sorusunun yanıtını merak ediyor.

ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ? 6 OCAK

Peki, MEB veya Valilik tarafından Ankara için kar tatili açıklaması yapıldı mı? Haberimizin detaylarından konuya yönelik bilgi edinebilir; hava durumu detayı ile son dakika açıklaması olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

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Ankara'da okullar bugün tatil mi? 6 Ocak Ankara Valiliği'nden son dakika kar tatili açıklaması geldi mi?
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