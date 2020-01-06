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'da yarın okullar tatil mi? 7 Ocak 'nden son dakika kar tatili açıklaması yapıldı mı?

Ülkemizde genelinde etkisini gösteren kar yağışı İç Anadolu'nun en kalabalık şehirlerinden birisi olan 'da da hayatı olumsuz etkiliyor. Şehir genelinde yağan ve yüksek ile kırsal kesimlerin yanı sıra merkezde de etkili olan kar, gündelik hayatın yanında eğitim öğretim üzerinde de kar tatili durumlarına neden oluyor. Öyle ki, şehirde de yaşayan on binlerce öğrenci 'Ankara'da yarın okullar tatil mi olacak?' sorusuna yanıt arıyor. Peki, 6-7 Ocak Ankara'da okullar tatil olacak mı? 7 Ocak 2020 yarın için MEB ve 'nden son dakika kar tatili açıklaması yapıldı mı? ile son durum bilgilerini sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 6.1.2020 14:36
Ankara'da yarın okullar tatil mi? 7 Ocak Ankara Valiliği'nden son dakika kar tatili açıklaması yapıldı mı?

Yurt genelinde soğuk hava dalgasının etkisi günden güne artarken kar yağışı da hemen hemen her bölgemizde görülüyor. İç Anadolu'nun en kalabalık şehirlerinden birisi olan Ankara'nın şehir geneli ile kırsal ve yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, gündelik hayatta da olumsuzluğa neden oluyor. Şehirde yaşayan on binlerce öğrenci ise 'Ankara'da bugün ve yarın okullar tatil mi?' sorusunun yanıtını merak ediyor.

ANKARA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ OLACAK? 7 OCAK 2020

Peki, MEB veya Ankara Valiliği tarafından son dakika kar tatili açıklaması yapıldı mı? Haberimizin detaylarından konuya yönelik bilgi edinebilir; hava durumu detayı ile son dakika açıklaması olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

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Ankara'da yarın okullar tatil mi? 7 Ocak Ankara Valiliği'nden son dakika kar tatili açıklaması yapıldı mı?
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