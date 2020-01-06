Ankara'da yarın okullar tatil mi? 7 Ocak Ankara Valiliği'nden son dakika kar tatili açıklaması yapıldı mı?

Yurt genelinde soğuk hava dalgasının etkisi günden güne artarken kar yağışı da hemen hemen her bölgemizde görülüyor. İç Anadolu'nun en kalabalık şehirlerinden birisi olan Ankara'nın şehir geneli ile kırsal ve yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, gündelik hayatta da olumsuzluğa neden oluyor. Şehirde yaşayan on binlerce öğrenci ise 'Ankara'da bugün ve yarın okullar tatil mi?' sorusunun yanıtını merak ediyor.

ANKARA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ OLACAK? 7 OCAK 2020

Peki, MEB veya Ankara Valiliği tarafından son dakika kar tatili açıklaması yapıldı mı? Haberimizin detaylarından konuya yönelik bilgi edinebilir; hava durumu detayı ile son dakika açıklaması olup olmadığını öğrenebilirsiniz.