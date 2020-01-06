Ankara’dan son dakika kar yağışı haberi! 7 Ocak Ankara Valiliği kar tatili açıklaması yaptı mı? Yarın okullar tatil mi?

Ankara haftanın ilk gününe beyaz örtü ile uyandı. Etkisini artırarak devam eden kar yağışının ardından öğrenciler ve veliler de Ankara'da kar yağışının ne kadar süreceği ve okulların tatil olup olmadığı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. En çok araştırılan soruların başında Ankara Valili kar tatili açıklaması yaptı mı sorusu yer alıyor. Öğrenciler, anbean Ankara Valisi Vasip Şahin'in Twitter hesabını takip ederken, Vali Şahini mesaj yağmuruna tuttu. Ancak, on binlerce öğrencinin merakla cevabını araştırdığı yarın okullar tatil mi sorusu henüz yanıt bulmadı. Ankara'da devam eden kar yağışı ve ulaşımın olumsuz etkilenmesi nedeni ile eğitime ara verilmesi bekleniyor.

ANKARA VALİSİ VASİP ŞAHİN KAR TATİLİ AÇIKLAMASI YAPTI MI?

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