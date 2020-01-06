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’dan son dakika kar yağışı haberi! 7 Ocak Ankara Valiliği kar tatili açıklaması yaptı mı? Yarın mi?

’da devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle şehrin birçok noktasında hayat durma noktasına geldi. Etkisini gösteren kar yağışı sebebiyle öğrenci ve veliler “Yarın mi?” sorusunun yanıtını araştırıyor. Birçok ana yolda buzlanma yaşanırken peş peşe trafik kazası haberleri geliyor. Peki, on binlerce öğrencinin sorduğu Yarın Ankara’da okullar tatil mi sorusu yanıt buldu mu ve Vasip Şahin tarafından kar tatili açıklaması yapıldı mı? Haberimizde Ankara Valiliği’nin kar tatili açıklaması yapıp yapmadığını öğrenebilir, Meteoroloji’ye ait son tahmin raporlarına ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 6.1.2020 17:32 Güncelleme Tarihi: 6.1.2020 17:32
Ankara’dan son dakika kar yağışı haberi! 7 Ocak Ankara Valiliği kar tatili açıklaması yaptı mı? Yarın okullar tatil mi?

Ankara haftanın ilk gününe beyaz örtü ile uyandı. Etkisini artırarak devam eden kar yağışının ardından öğrenciler ve veliler de Ankara'da kar yağışının ne kadar süreceği ve okulların tatil olup olmadığı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. En çok araştırılan soruların başında Ankara Valili kar tatili açıklaması yaptı mı sorusu yer alıyor. Öğrenciler, anbean Ankara Valisi Vasip Şahin'in Twitter hesabını takip ederken, Vali Şahini mesaj yağmuruna tuttu. Ancak, on binlerce öğrencinin merakla cevabını araştırdığı yarın okullar tatil mi sorusu henüz yanıt bulmadı. Ankara'da devam eden kar yağışı ve ulaşımın olumsuz etkilenmesi nedeni ile eğitime ara verilmesi bekleniyor.

ANKARA VALİSİ VASİP ŞAHİN KAR TATİLİ AÇIKLAMASI YAPTI MI?

Ankara Valiliği tarafından yapılan tüm son dakika duyuruları haberimizde bulabilirsiniz.

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Ankara’dan son dakika kar yağışı haberi! 7 Ocak Ankara Valiliği kar tatili açıklaması yaptı mı? Yarın okullar tatil mi?
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