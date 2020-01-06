Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Asgari ücretli işçi, 20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye yaktı

Asgari ücretli işçi, 20 bin lira isabet eden biletini haram diye yaktı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde asgari ücretle çalışan bir işçi, 20 bin lira isabet eden biletini haram olduğu için yaktı. Esat Şahan isimli mobilya işçisi bir rakamla da 20 milyon lirayı kaçırdı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 6.1.2020 16:47 Güncelleme Tarihi: 6.1.2020 16:57
Asgari ücretli işçi, 20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye yaktı

İnegöl'de 20 milyon TL büyük ikramiyeyi kazanan talihli merak edilirken, inegolonline.com'un haberine göre bir rakamla büyük ikramiyeyi kaçırıp, 20 bin TL kazanan Esat Şahan isimli mobilya işçisi vatandaş, haram diyerek bileti yaktı.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Asgari ücretli işçi, 20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye yaktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN