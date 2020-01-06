Asgari ücretli işçi, 20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye yaktı

İnegöl'de 20 milyon TL büyük ikramiyeyi kazanan talihli merak edilirken, inegolonline.com'un haberine göre bir rakamla büyük ikramiyeyi kaçırıp, 20 bin TL kazanan Esat Şahan isimli mobilya işçisi vatandaş, Milli Piyango haram diyerek bileti yaktı.