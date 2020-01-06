Asgari ücretli işçi, 20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye yaktı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde asgari ücretle çalışan bir işçi, 20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram olduğu için yaktı. Esat Şahan isimli mobilya işçisi bir rakamla da 20 milyon lirayı kaçırdı.
Giriş Tarihi: 6.1.2020 16:47Güncelleme Tarihi: 6.1.2020 16:57
İnegöl'de 20 milyon TL büyük ikramiyeyi kazanan talihli merak edilirken, inegolonline.com'un haberine göre bir rakamla büyük ikramiyeyi kaçırıp, 20 bin TL kazanan Esat Şahan isimli mobilya işçisi vatandaş, Milli Piyango haram diyerek bileti yaktı.