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Son dakika: 'de dehşet saçan Görkem Sertaç Göçmen'e tahliye

’de kız arkadaşını aracında darp eden ve olaya tepki gösteren vatandaşlara öfkelenip aracını üstlerine süren Görkem Sertaç Göçmen hakkında son dakika haberi: tahliye edildi... Görkem Sertaç Göçmen'in annesi hakimliği bırakarak oğlunu savunmak için avukatlığa başlamıştı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 6.1.2020 14:21 Güncelleme Tarihi: 6.1.2020 14:31
Son dakika: Bakırköy'de dehşet saçan Görkem Sertaç Göçmen'e tahliye

'de 2 Ekim 2018'de kız arkadaşını aracının içerisinde darp eden ve olaya şahit olan vatandaşların tepkisine öfkelenen annesi hakim babası savcı Görkem Sertaç Göçmen'in (22) yargılanmasına devam edildi.

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Son dakika: Bakırköy'de dehşet saçan Görkem Sertaç Göçmen'e tahliye
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