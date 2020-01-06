Son dakika: Bakırköy'de dehşet saçan Görkem Sertaç Göçmen'e tahliye
Bakırköy’de kız arkadaşını aracında darp eden ve olaya tepki gösteren vatandaşlara öfkelenip aracını üstlerine süren Görkem Sertaç Göçmen hakkında son dakika haberi: tahliye edildi... Görkem Sertaç Göçmen'in annesi hakimliği bırakarak oğlunu savunmak için avukatlığa başlamıştı.
Giriş Tarihi: 6.1.2020 14:21Güncelleme Tarihi: 6.1.2020 14:31
Bakırköy'de 2 Ekim 2018'de kız arkadaşını aracının içerisinde darp eden ve olaya şahit olan vatandaşların tepkisine öfkelenen annesi hakim babası savcı Görkem Sertaç Göçmen'in (22) yargılanmasına devam edildi.