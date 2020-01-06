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'ta devrilmek üzere olan ağaç nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı

'ta fırtına nedeniyle devrilmek üzere olan ağaç, yanında bulunan ağaçların üzerine yattı.  Ekipler tarafından son anda fark edilen ağacın yıkılması için yaklaşık 2 saat trafiğe tamamen kapatıldı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 7.1.2020 07:13 Güncelleme Tarihi: 7.1.2020 07:14
Beşiktaş'ta devrilmek üzere olan ağaç nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı

Olay saat 03:00 sıralarında Vişnezade Mahallesi Dolmabahçe Caddesi'nde meydana geldi. Aşırı şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç, yanında bulunan ağaçların üzerine devrildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

CADDE TRAFİĞE TAMAMEN KAPATILDI

Olay yerine gelen polis ekipleri, ağacın cadde üzerine yıkılma riskine karşılık, Dolmabahçe Caddesi'ni çift yönlü olarak trafiğe kapattı.

AĞACI YIKMAK İÇİN UZUN SÜRE ÇALIŞTILAR

Belediye ekipleri, ağaçların üzerine devrilen ağacın yıkılması için yaklaşık 2 saat çalıştı. Ağaç iki yerinden kesildikten sonra yıkıldı. Kısa sürede belediye ekipleri tarafından parçalara ayrıldı. Yaklaşık iki saat süren çalışmaların ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

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Beşiktaş'ta devrilmek üzere olan ağaç nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı
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