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'de kuvvetli poyraz fırtınası deniz ulaşımını aksatıyor

Bölgede dünden beri etkili olan ve gece yarısından itibaren hızını artıran fırtına, deniz ulaşımında aksamalara yol açıyor.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 6.1.2020 09:57 Güncelleme Tarihi: 6.1.2020 10:09
Çanakkale'de kuvvetli poyraz fırtınası deniz ulaşımını aksatıyor

Çanakkale-Kilitbahir hattında karşılıklı yapılan feribot seferleri geçici olarak durduruldu. Bugün yapılması planlanan Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada seferleri de iptal edildi.

Boğazdan geçiş yapacak gemilere sabah 09.00 itibarıyla kılavuzluk hizmeti verilemiyor.

VATANDAŞLARA UYARI

Ayrıca, kuvvetli fırtına dolayısıyla oluşan dalgalar Kordonboyu'ndaki yürüyüş yoluna kadar ulaştı. Çanakkale Belediyesine bağlı ekipler, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olaylara karşı önlem aldı, vatandaşlar uyarıldı.

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Çanakkale'de kuvvetli poyraz fırtınası deniz ulaşımını aksatıyor
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