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Ecdat türbesine hemşehri dokunuşu

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Giriş Tarihi: 6.1.2020
Ecdat türbesine hemşehri dokunuşu
İSTANBUL Fatih'te bulunan ve yıllardır metruk halde duran Hattat Mustafa Rakım Efendi Türbesi, Ünyeliler Kültür Sanat Eğitim Vakfı (ÜNSEV) girişimleriyle eski ihtiyamına kavuştu. ÜNSEV Başkanı Ayhan Doğan, Hattat Rakım Efendi'nin Ordu/ Ünye'li olması sebebiyle ecdatlarına sahip çıktıklarını belirtti. Türbenin yaklaşık 100 yıldır metruk vaziyette bulunduğunu dile getiren Doğan "Ecdadımıza ve kültürümüze sahip çıkmamız gerekiyordu. ÜNSEV olarak 10 yıl önce türbeyi eski haline getirmek için projeler sunduk ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi de restorasyonunu tamamladı. Bundan sonra Hattat Mustafa Rakım Efendi Medresesi ve Türbesi, hemşerilerimiz, sanatseverler ve hat ustaları için güzel bir kurum oldu. İnşallah 28 Şubat'ta açılışını yapacağız" diye konuştu.
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Ecdat türbesine hemşehri dokunuşu
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