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Erzincan ve Erzurum'da yarın okullar tatil mi? 7 Ocak Erzincan ve 'nden kar tatili açıklaması yapıldı mı?

Ülkemizde genelinde etkisini gösteren Doğu Anadolu'nun kalabalık şehirlerinden olan Erzincan ve Erzurum'da da hayatı olumsuz etkiliyor. Her iki şehir genelinde yağan, yüksek ile kırsal kesimlerin yanı sıra merkezde de etkili olan kar, eğitim öğretim üzerinde de kar tatili aksaklıklarına neden oluyor. Bu doğrultuda, her iki şehirde yaşayan öğrenciler de 'Erzincan ve Erzurum'da yarın okullar tatil mi olacak?' sorusuna yanıt arıyor. Peki, 7 Ocak Erzurum ve Erzincan'da okullar tatil olacak mı? 7 Ocak 2020 yarın için MEB ve Erzincan, 'nden son dakika kar tatili açıklaması yapıldı mı? Hava durumu ile son durum bilgilerini sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 6.1.2020 17:41
Erzincan ve Erzurum'da yarın okullar tatil mi? 7 Ocak Erzincan ve Erzurum Valiliği'nden kar tatili açıklaması yapıldı mı?

Yurt genelinde soğuk hava dalgasının etkisi günden güne artarken kar yağışı da hemen hemen her bölgemizde görülüyor. Doğu Anadolu'nun kalabalık şehirlerinden olan Erzurum ve Erzincan'ın şehir geneli ile kırsal ve yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, gündelik hayatta ve eğitimde olumsuzluğa neden oluyor. Her iki şehirde de yaşayan on binlerce öğrenci ise 'Erzincan ve Erzurum'da yarın okullar tatil mi?' sorusunun yanıtını merak ediyor.

ERZİNCAN VE ERZURUM'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ OLACAK? 7 OCAK 2020

Peki, MEB veya Erzincan Valiliği ve Erzurum Valiliği tarafından son dakika kar tatili açıklaması yapıldı mı? Haberimizin detaylarından konuya yönelik bilgi edinebilir; hava durumu detayı ile son dakika açıklaması olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

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Erzincan ve Erzurum'da yarın okullar tatil mi? 7 Ocak Erzincan ve Erzurum Valiliği'nden kar tatili açıklaması yapıldı mı?
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