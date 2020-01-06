Eskişehir’de okullar tatil mi? Valilik’ten Eskişehir kar tatili açıklaması geldi mi? İşte detaylar…

Eskişehir'de okullar tatil mi? Gece saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı her geçen saat etkisini arttırırken, kenti de beyaza bürüdü. Ulaşımda aksamalar meydana gelirken, karayolları ekipleri şehirlerarası yollarda tuzlama çalışmalarına başladılar. Hal böyleyken, çok sayıda öğrenci ve velileri 'Eskişehir'de okullar tatil mi?' sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Konuyla ilgili Valilik'ten son dakika açıklaması geldi. '6 Ocak Pazartesi Eskişehir'de kar tatili var mı, valilik açıklama yaptı mı?' aratmaları sıklıkla araştırılıyor. Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili ayrıntıları sizler için hazırladık…

ESKİŞEHİR'DE OKULLAR TATİL Mİ? VALİLİK'TEN ESKİŞEHİR KAR TATİL AÇIKLAMASI GELDİ

Eskişehir'de sabah saatlerinde başlayan ve her geçen saat etkisini artıran kar yağışı, kenti tamamen beyaza bürüdü. Yoğun kar yağışı nedeniyle trafikte aksamalar meydana gelirken, karayolları ekipleri, şehirlerarası yollarda tuzlama çalışmalarına başladı. Hal böyleyken çok sayıda öğrenci ve velileri Eskişehir'de okullar tatil mi? sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili ayrıntıları sizler için hazırladık…