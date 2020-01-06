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'de yarın okullar tatil mi? 7 Ocak 'nden son dakika kar tatili açıklaması yapıldı mı?

Ülkemizde genelinde etkisini gösteren kar yağışı İç Anadolu'nun kalabalık şehirlerinden birisi olan 'de de hayatı olumsuz etkiliyor. Şehir genelinde yağan, yüksek ile kırsal kesimlerin yanı sıra merkezde de etkili olan kar, eğitim öğretim üzerinde de kar tatili durumlarına sebebiyet veriyor. Bu doğrultuda, şehirde yaşayan on binlerce öğrenci de 'Eskişehir'de yarın okullar tatil mi olacak?' sorusuna yanıt arıyor. Peki, 7 Ocak Eskişehir'de okullar tatil olacak mı? 7 Ocak 2020 yarın için MEB ve 'nden son dakika kar tatili açıklaması yapıldı mı? Hava durumu ile son durum bilgilerini sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 6.1.2020 16:17 Güncelleme Tarihi: 6.1.2020 16:30
Eskişehir'de yarın okullar tatil mi? 7 Ocak Eskişehir Valiliği'nden son dakika kar tatili açıklaması yapıldı mı?

Yurt genelinde soğuk hava dalgasının etkisi günden güne artarken kar yağışı da hemen hemen her bölgemizde görülüyor. İç Anadolu'nun en kalabalık şehirlerinden birisi olan Eskişehir'in şehir geneli ile kırsal ve yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, gündelik hayatta ve eğitimde olumsuzluğa neden oluyor. Şehirde yaşayan on binlerce öğrenci ise 'Eskişehir'de yarın okullar tatil mi?' sorusunun yanıtını merak ediyor.

ESKİŞEHİR'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ OLACAK? 7 OCAK 2020

Peki, MEB veya Eskişehir Valiliği tarafından son dakika kar tatili açıklaması yapıldı mı? Haberimizin detaylarından konuya yönelik bilgi edinebilir; hava durumu detayı ile son dakika açıklaması olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

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Eskişehir'de yarın okullar tatil mi? 7 Ocak Eskişehir Valiliği'nden son dakika kar tatili açıklaması yapıldı mı?
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