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Finike'de fuhuşa zorlanan 5 kadın kurtarıldı

'nın Finike ilçesinde jandarmanın operasyonunda fuhşa zorlandığı belirlenen yabancı uyruklu 5 kadın kurtarılırken, 2 erkek şüpheli tutuklandı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 6.1.2020 10:46

Finike Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, fuhuş yaptırdıkları, fuhşa aracılık ve yer temin ettikleri belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Jandarma ekiplerinin araştırma ve takibiyle E.A. ve A.S. adlı şüphelilerin Türkiye'ye getirdiği yabancı uyruklu kadınları, Finike'de işletmeciliğini yaptıkları otel ve otele ait müzikholde konsomatris olarak çalıştırdıkları, aynı zamanda para karşılığında fuhşa zorladıkları tespit edildi.
İl Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri tarafından söz konusu adrese düzenlenen baskın sonucunda 4 Gürcistan, 1 Moldova vatandaşı olmak üzere yabancı uyruklu 5 kadın fuhuş batağından kurtarıldı. Zorla fuhuş yaptırdıkları tespit edilen ve gözaltına alınan E.A. ve A.S. ise işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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Finike'de fuhuşa zorlanan 5 kadın kurtarıldı
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