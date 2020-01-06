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Fırtınaya yakalanan gemideki 6 konteyner denize düştü

Ege'nin kuzeyi ve 'nde etkili olan fırtına nedeniyle, 'nin Bozcaada ilçesi açıklarındaki bir gemide bulunan 6 konteyner denize düştü.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 6.1.2020 10:44 Güncelleme Tarihi: 6.1.2020 10:52
Fırtınaya yakalanan gemideki 6 konteyner denize düştü

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Bursa'nın Gemlik Limanı'ndan, İzmir'in Aliağa Limanı'na giden Panama bayraklı, 6 bin 285 grostonluk 100 metre uzunluğundaki "MedKon İstanbul" isimli gemi, Bozcaada açıklarından geçtiği sırada fırtınaya yakalandı.

6 KONTEYNER DENİZE UÇTU

Saatteki hızı 110 kilometreye ulaşan kuvvetli fırtına dolayısıyla gemideki 6 konteyner yerinden sökülerek denize devrildi. Bunun üzerine gemi kaptanı, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) durumu bildirdi.

Bölgede geçiş yapacak diğer gemilerin kaptanlarına uyarı yapıldığı, "MedKon İstanbul"un ise Bozcaada'nın kuzeyine demir atarak beklemeye başladığı öğrenildi.

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Fırtınaya yakalanan gemideki 6 konteyner denize düştü
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