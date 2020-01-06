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Gece kulübü değil “dövüş kulübü"

Beylikdüzü'nde Afrikalı kökenli bir grubun çalışanlarca dövüldüğü gece kulübü, bir başka kavga olayı ile gündeme geldi. Güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkartılan 3 müşteri, feci şekilde dövüldü. 3 kişinin acımasızca dövüldüğü anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 6.1.2020 10:05 Güncelleme Tarihi: 6.1.2020 10:16
Gece kulübü değil “dövüş kulübü

Olay, 16 Aralık'ta Beylikdüzü'nde bulunan bir gece kulübünün önünde meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebepten dolayı mekandan çıkartılan 3 kişi, gece kulübünün korumaları tarafından acımasızca dövüldü. Boks ringini aratmayan kavgada güvenlik görevlileri yumruklar savurduğu müşterileri yere sererek zor anlar yaşattı. Uzun süre yerden kalkamayan müşterileri gören çevredeki vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerini arayarak durumu bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralanan vatandaşlara ilk müdahalenin ardından, yaralıları Beylikdüzü Devlet Hastanesine götürdü. Burada tedavi olan şahıslar, darp raporu alarak mekan ve korumalar hakkında şikayetçi oldu.

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Gece kulübü değil “dövüş kulübü"
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