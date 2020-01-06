Hac kuraları ne zaman, hangi tarihte çekilecek? Hac kurası çekiliş tarihi ve kesin kayıt işlemleri ile ilgili ayrıntılar

Hac kuralarına yönelik heyecanlı bekleyiş sona ermek üzere. Kura çekilişi için Diyanet tarafından belirtilen tarihin yaklaşmasıyla birlikte "Hac kuraları ne zaman çekilecek?" sorusunun araştırılma sıklığı da artış gösterdi. 2 milyonun üzerinde hacı adayının sonucunu heyecanla beklediği hac kuraları bu hafta içerisinde çekilecek ve sonuçlar kamuoyu ile paylaşılacak. Peki kura sonuçları internet üzerinden nasıl kontrol edilir? Hac kesin kaydı nasıl yapılır?

HAC KURASI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmek için başvuruda bulunan 2 milyon 298 bin 800 hacı adayının heyecanla beklediği hac kuraları 9 Ocak Perşembe günü çekiliyor.

Kura çekimi Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda elektronik ortamda, noter ve kamuoyu huzurunda yapılacak. Kura, hacı adaylarının kayıt yaptırdıkları iller bazında "Otel ve Oda Tercihli" hac konaklama türlerinde sıralamaya konulmaları şeklinde çekilecek. Kura sonuçlarında asil ve yedek tasnifi yapılmayacağı gibi Diyanet ve acente ayırımı da yapılmayacak.

Kura sonucunda 83.430 kişi kutsal topraklara gitmeye hak kazanacak. Noter huzurunda, kamuoyuna açık yapılacak kura sonuçlarının, aynı gün saat: 21:00'den itibaren e-Devlet sistemi üzerinden sorgulanabileceği gibi SMS yoluyla da grup başlarına gönderilecektir.

HAC KESİN KAYDI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kurada 'Kesin Kayıt Hakkı' elde edenler, 13-24 Ocak 2020 tarihleri arasında kayıtlarını yaptıracaklardır. 13 Ocak 2020 Pazartesi günü saat 08:00'den itibaren www.hac.gov.tr adresindeki "Kesin Kayıt Belgesi" linkinden e-Devlet kimlik doğrulama sistemi ile kendilerine ait e-Devlet şifreleriyle giriş yaptıktan sonra "Diyanet İşleri Başkanlığı Organizasyonunu" veya "Acenta Organizasyonunu" tercih ederek "2020 Yılı Hac Organizasyonuna Kesit Kayıt Yaptırabilir" belgesini alacaklardır.

2020 YILI HAC KESİN KAYIT İŞLEMLERİ

1- 2020 yılı hac kurası, 09 Ocak 2020 Perşembe günü saat 10.00'da Diyanet İşleri Başkanlığı konferans salonunda Kamu oyuna açık ve Noter huzurunda çekilecektir.

2- Kura sonuçları aynı gün saat: 21:00'den itibaren doğrudan e-devlet sistemi üzerinden sorgulanabilecektir. Ayrıca SMS yoluyla da grup başlarına bildirilecektir.

3- Kura sonucunda kesin kayıt hakkı elde eden vatandaşlarımız kayıtlarını 13 – 24 Ocak 2020 tarihleri arasında yapabileceklerdir.

4- Kesin kayıt hakkı elde eden vatandaşlarımız "Kesin Kayıt Yaptırabilir" belgelerini 13 Ocak 2020 Pazartesi günü saat: 08:00'dan itibaren;

a- www.hac.gov.tr adresindeki "Kesin Kayıt Belgesi" linkinden yönlendirilecek e-devlet portalı üzerinden kimlik doğrulama sistemi yoluyla alabileceklerdir.

b- Doğrudan e-Devlet sistemine giriş yaparak "Hac Kesin Kayıt Belgesi" linkinden de alabileceklerdir.

c- Vatandaşlarımız kesin kayıt belgesi alırken "Diyanet İşleri Başkanlığı Organizasyonunu" veya "Acenta Organizasyonunu" seçerek tercihlerini belirleyeceklerdir.