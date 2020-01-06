Heyelan altında kalan vatandaş hayatını kaybetti

BUGÜN NELER OLDU

Edinilen bilgiye göre, Meteoroloji'nin 'kırmızı kod' uyarısı yaptığı Mersin'de aralıksız devam eden sağanak yağış Erdemli ilçesinde heyelana neden oldu.İlçeye bağlı Çeşmeli Mahallesi'nde Burhan Dede Mevkisinde yağış nedeniyle meydana gelen heyelanda, 6 kişilik ailenin yaşadığı baraka ev çöktü. Aile fertlerinden 5'i kendi çabalarıyla toprak ve molozların altından çıktı. Babalarına ulaşamayan çocuklar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine 2 ambulans, 6 itfaiye aracı, AFAT, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Erdemli Belediyesi ekiplerinden oluşan yaklaşık 30 kişi enkaz altındaki Öngel'in bulunması için çalışma başlattı.Yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın ardından 62 yaşındaki İbrahim Öngel'in cansız bedenine ulaşıldı. Kurtarma ekibine destek veren bir itfaiye aracıda kaygan zeminde kayarak yan yattı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, heyelan bölgesinde güvenlik önlemi alındı.