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Isınmak için yaktıkları ateş sonu oldu: 1 ölü, 3 yaralı

Otoyolu kenarındaki dinlenme tesisinde ısınmak için ateş yakan yabancı uyruklu şahıslar zehirlendi

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 6.1.2020 16:12

Sakarya'nın Hendek ilçesinde TEM Otoyolu kenarında bulunan bir dinlenme tesisinde konteyner içerisinde yaktıkları kömürden çıkan gazdan zehirlenen 1 yabancı uyruklu şahıs hayatını kaybederken, 3 kişi de hastaneye kaldırıldı.
Olay, TEM Otoyolu'nun Hendek ilçesi mevkiinde bulunan bir dinlenme tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dinlenme tesisi içerisinde bir konteynerde 4 yabancı uyruklu şahıs ısınmak için demir kova içerisinde kömür yaktı. Yanan kömürden çıkan karbonmonoksit gazından etkilenen 4 yabancı uyruklu şahıs zehirlendi. Zehirlenme sonrasında olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, diğer 3 kişi ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Konu ile ilgili inceleme sürüyor.

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Isınmak için yaktıkları ateş sonu oldu: 1 ölü, 3 yaralı
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