Isparta'da okullar tatil mi? 6 Ocak bugün Isparta Valiliği'nden son dakika kar tatili açıklaması geldi mi?

Yurt genelinde soğuk hava dalgası etkisini günden güne arttırırken kar yağışı da hemen hemen her bölgemizde yaşanıyor. Akdeniz'in en kalabalık şehirlerinden birisi olan Isparta'nın şehir geneli ile kırsal ve yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, gündelik hayatta da olumsuzluğa sebep oluyor. Şehirde yaşayan on binlerce öğrenci ise 'Isparta'da okullar bugün tatil mi?' sorusunun yanıtını merak ediyor.

ISPARTA'DA OKULLAR TATİL Mİ? 6 OCAK

Peki, MEB veya Valilik tarafından Isparta için kar tatili açıklaması yapıldı mı? Haberimizin detaylarından konuya yönelik bilgi edinebilir; hava durumu detayı ile son dakika açıklaması olup olmadığını öğrenebilirsiniz.