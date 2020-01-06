Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Isparta'da okullar tatil mi? 6 Ocak bugün Isparta Valiliği'nden son dakika kar tatili açıklaması geldi mi?

'da okullar tatil mi? 6 Ocak bugün 'nden son dakika kar tatili açıklaması geldi mi?

Yurt genelinde etkisini gösteren kar yağışı Akdeniz Bölgesi'nin en kalabalık şehirlerinden birisi olan 'da da hayatı olumsuz etkiliyor. Şehir genelinde yağan ve yüksek ile kırsal kesimlerde etkili olan kar, gündelik hayatın yanında eğitim öğretim üzerinde de kar tatili aksaklıklarına sebep oluyor. Öyle ki, şehirde de yaşayan on binlerce öğrenci 'Isparta'da okullar bugün tatil mi?' sorusuna yanıt arıyor. Peki, 6 Ocak 2020 Pazartesi Isparta'da okullar tatil olacak mı? MEB ve Valilik'ten açıklama yapıldı mı? bilgileri ile son dakika detaylarını sizler için hazırladık.

Giriş Tarihi: 6.1.2020 12:49 Güncelleme Tarihi: 6.1.2020 12:49
Isparta'da okullar tatil mi? 6 Ocak bugün Isparta Valiliği'nden son dakika kar tatili açıklaması geldi mi?

Yurt genelinde soğuk hava dalgası etkisini günden güne arttırırken kar yağışı da hemen hemen her bölgemizde yaşanıyor. Akdeniz'in en kalabalık şehirlerinden birisi olan Isparta'nın şehir geneli ile kırsal ve yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, gündelik hayatta da olumsuzluğa sebep oluyor. Şehirde yaşayan on binlerce öğrenci ise 'Isparta'da okullar bugün tatil mi?' sorusunun yanıtını merak ediyor.

ISPARTA'DA OKULLAR TATİL Mİ? 6 OCAK

Peki, MEB veya Valilik tarafından Isparta için kar tatili açıklaması yapıldı mı? Haberimizin detaylarından konuya yönelik bilgi edinebilir; hava durumu detayı ile son dakika açıklaması olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Isparta'da okullar tatil mi? 6 Ocak bugün Isparta Valiliği'nden son dakika kar tatili açıklaması geldi mi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN