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'da feci ölüm! Olay anı saniye saniye kaydedildi...

Arnavutköy'de, kamyon kasasındaki kumaş balyalarının üzerine devrildiği kişi hayatını kaybetti. Olay anı işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 6.1.2020 10:08

Olay, önceki gün İmrahor Mahallesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Nakliyecilik yapan Hasan Kütük(56), fabrikada boşaltmak üzere bir kamyon kumaş getirdi. Hasan Kütük, kumaş balyaları üzerindeki brandanın iplerini çözmeye başladı. Bir tarafın iplerini çözüp diğer tarafa geçen Hasan Kütük'ün üzerine bir anda kumaş balyaları devrildi. Olayı fark eden fabrikadaki çalışanlar, Hasan Kütük'ün yardımına koştu. Hasan Kütük, çalışanlar tarafından kumaş balyalarının altından çıkarılarak hastaneye götürüldü. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Hasan Kütük kurtarılamadı.

OLAY ANI KAMERADA
Kumaş balyalarının devrilme anı fabrikanın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Hasan Kütük'ün brandaların iplerini çözerek kamyonun etrafında yürümesi, kumaş balyalarının üzerine devrilmesi ve etraftakilerin onu balyaların arasından çıkarıp götürmeleri yer alıyor.


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İstanbul'da feci ölüm! Olay anı saniye saniye kaydedildi...
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