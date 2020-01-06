İstanbul’un kibar Şoför Nebahat’i

BUGÜN NELER OLDU

Özel bir şirketin çağrı merkezinde 5 yıl çalıştıktan sonra daha rahat çalışabileceği bir iş arayan Filiz UIu, işinden ayrılarak İstanbul'da babasına ait takside şoförlük yapmaya başladı. Ulu, şimdi 15 milyondan fazla kişinin yaşadığı kentte, kadın inceliğiyle, "ev" gibi yaptığı taksisinde vatandaşlara hizmet veriyor. Ulu, "Yapabilir miyim, yapamaz mıyım, trafikten korkar mıyım, beni yorar mı çok diye düşündüm ama herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadım. 5 aydır bu işi yapıyorum. 45 yaşındayım ve 27 yıllık evliyim. Eşim de özel şoförlük yapıyor. 25 yaşında bir oğlum var. Üniversitede okuyor. İlk zamanlar oğlumun endişeleri vardı. Gasp ve taciz gibi olaylardan dolayı. Sonradan eşim ve oğlum destek oldu. İşimden gayet memnunum. Kanlıca halkından da memnunum" dedi. Ulu, taksi durağına ilk başladığı günlerde kendisine Yeşilçam filmindeki "Şoför Nebahat" benzetmeleri yapıldığını söyleyerek 'Şoför Nebahat karakteri biraz daha erkeksi, tespihi, yeleği, şapkası var. Bana ise "İstanbul'un yeni ve kibar Şoför Nebahati" diyebilirsiniz" diye konuştu. AA