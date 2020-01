Kırşehir, Nevşehir ve Kayseri'de bugün okullar tatil mi? Kırşehir, Nevşehir ve Kayseri için kar tatili açıklaması geldi mi?

Yurt genelinde soğuk hava dalgası etkisini günden güne arttırırken kar yağışı da hemen hemen her bölgemizde yaşanıyor. İç Anadolu'nun en kalabalık şehirlerinden olan Kayseri, Nevşehir ve Kırşehir'in kırsal ve yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, gündelik hayatta da olumsuzluğa sebep oluyor. Her üç şehirde de yaşayan on binlerce öğrenci ise 'Kırşehir, Nevşehir ve Kayseri'de okullar bugün tatil mi?' sorusunun yanıtını merak ediyor.

KIRŞEHİR, NEVŞEHİR VE KAYSERİ'DE OKULLAR TATİL Mİ? 6 OCAK

Peki, MEB veya Valilik tarafından Kırşehir, Nevşehir ve Kayseri için kar tatili açıklaması yapıldı mı? Haberimizin detaylarından konuya yönelik bilgi edinebilir; hava durumu detayı ile son dakika açıklaması olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

KAYSERİ, KIRŞEHİR VE NEVŞEHİR'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?

Üç şehir hakkında da 6 Ocak 2020 Pazartesi gününe ilişkin bir kar tatili bilgisi henüz bulunmuyor. MEB veya Valilik'ten bir açıklama yapıldığı taktirde haberimizden ulaşabilirsiniz.

KAR, KAPADOKYA'DA GÜZEL GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Peribacaları ile ünlü Kapadokya'da, kar yağışı güzel görüntüler ortaya çıkardı. Turistler, beyaza bürünen Peribacaları önünde fotoğraf çekindi.

Nevşehir'de önceki gün etkili olan kar yağışı, Kapadokya'da, doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri beyaza bürüdü. Hafta sonu nedeniyle İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana ve Mersin'den gelen turistler, kar yağışı sonrası güzel görüntülerin çıktığı bölgede fotoğraf çektirdi.