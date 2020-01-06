Malatya, Elazığ ve Tunceli'de 6 Ocak bugün okullar tatil mi? Malatya, Elazığ ve Tunceli için valilikten kar tatili açıklaması var mı?

Tunceli, Malatya ve Elazığ'da günlerdir etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz yönde etkilerken, bazı bölgelerde kar kalınlığı 1 metreyi aşmış durumda bulunuyor. Hal böyleyken okula gidecek olan öğrenciler ve velileri arama motoru üzerinden 'yarın okullar tatil olacak mı?' sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar. Konuyla ilgili valiliklerden açıklama beklenirken, haberimizin içerisinden hava durumu ve kar tatili ile ilgili ayrıntıları bulabilir, valilik açıklaması olup olmadığını görebilirsiniz…

TUNCELİ HAVA DURUMU

Tunceli'de yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kent genelinde dün gece etkili olan kar yağışı nedeniyle 220 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi bünyesindeki karla mücadele ekipleri, köy yollarını kardan temizlemek için 24 saat aralıksız çalışıyor.

MALATYA HAVA DURUMU

Malatya'da etkili olan dün akşam da şiddetini artıran kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Yağış, karayollarında buzlanmaya neden olurken, 226 mahalle yolu da kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Yolların açılması için Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri iş makineleriyle çalışma başlattı. Şehirler arası yollar ile kent merkezinde de tuzlama çalışması yapıldı.

ELAZIĞ HAVA DURUMU

Kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden olurken, merkez ve ilçelere bağlı 105 köyün yolu kapandı. İl Özel İdaresi'nin karla mücadele ekipleri, kardan kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışma başlattı.