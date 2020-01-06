Malatya'da okullar tatil mi? 7 Ocak Malatya'da yarın okullar tatil olacak mı? Valilik açıklama yaptı mı?

Yeni yılın ilk haftası ile birlikte kış mevsiminin olumsuz hava koşulları da etkisini göstermeye başladı. Malatya'daki yoğun kar yağışlarından dolayı peş peşe uyarılar yapıldı. Milyonlarca öğrenci, öğretmen ve velilerin gözlerini Valilik'ten gelen uyarıya çevirdi. Hal böyle olunca ''Malatya'da yarın okullar tatil mi'' cevabı en çok merak edilen soruların başında yer aldı. Doğu illerimizin hemen hemen her yerinde yoğun kar yağışı etkisini sürdürürken Valilikten kar tatili açıklaması heyecanla beklenmeye başlandı. Peki Malatya'da yarın okullar tatil mi olacak? Malatya Valisi 7 Ocak yani yarın okulları tatil mi etti? İşte merak edilenler…