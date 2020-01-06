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'den uyarısı! 7 Ocak Salı O bölgelerde yoğun kar yağışı...

tarafından gelen uyarısına göre ülkenin neredeyse dört bir yanında görülen kar yağışı ve düşük hava sıcaklıkları etkisini göstermeye devam ediyor. Haftanın ikinci gününde vatandaşlar internet üzerinden bugün hava nasıl olacak sorusunun yanıtını ararken yağışların Marmara bölgesinde etkisini sürdüreceği uyarısı yapıldı. Ayrıca Meteoroloji Genel Müdürlüğü sel, su baskını yıldırım ve hortum oluşma riskine karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğini bildirdi. , , gibi birçok il için ise yoğun kar yağışı ve buzlanma uyarısı geldi. Dün sabah saatlerinden itibaren 'u etkisi altına alan kuvvetli rüzgarın ise ulaşımda ciddi problemlere sebep olması sabah saatlerinde iş ve okula gitmek üzere yola çıkan vatandaşları olumsuz etkiliyor. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika uyarısı ile ilgili tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 7.1.2020 07:14 Güncelleme Tarihi: 7.1.2020 07:16
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! 7 Ocak Salı O bölgelerde yoğun kar yağışı...

Gün içerisinde birçok vatandaş tarafından yapılan uyarılarını takip ediyor. Türkiye genelinde etkisini ciddi oranda gösteren kış mevsimi çoğu ilde kuvvetli kar yağışı nedeniyle okulların tatil olmasına sebep oluyor. Vatandaşlar internet üzerinden yoğun olarak okullar tatil oldu mu şeklindeki araştırmalarını sürdürürken aynı zamanda bugün hava nasıl olacak sorusuna da yanıt arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü birçok bölge için uyarılarda bulunurken tahminlerine göre Marmara'da şuan etkisini gösteren kuvvetli rüzgar ve sağanak yağışın devam edeceğini aynı zamanda da birçok şehirde kar yağışı olduğu bilgisini verdi. Haberimizin devamından Meteoroloji tarafından yapılan son dakika hava durumu uyarısı ile ilgili tüm detaylara erişebilirsiniz…

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? METEOROLOJİ UYARDI! 7 OCAK 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Samsun, Çorum ve Amasya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimler ile Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere, , Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir, Hatay ve Osmaniye çevreleri, Antalya'nın doğu kıyıları ile Kahramanmaraş'ın batısında kuvvetli, Adana çevrelerinde yer yer şiddetli, Mersin çevrelerinde yer yer şiddetli ve aşırı olması bekleniyor.

İşte detaylar…

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! 7 Ocak Salı O bölgelerde yoğun kar yağışı...
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