Meteoroloji'den son dakika sağanak ve kar yağışı uyarıları geldi! İstanbul başta olmak üzere o illerde yaşayan vatandaşlar dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden önümüzdeki 5 güne ilişkin hava durumu raporu yayınlanırken, son dakika uyarıları da ardı ardına geldi. Ocak ayının gelmesi ile birlikte yurdun batı kesimlerinde sağanak yağışlı havalar, doğu kesimlerinde ise kar yağışı etkisini gösteriyor. Hal böyleyken, vatandaşlar özellikle sabah saatlerinde 'Bugün hava nasıl olacak, kar yağacak mı?' aratmalarını gerçekleştiriyorlar. MGM yeni haftaya ilişkin yayınladığı raporda, yeni hafta ile birlikte ülke genelinde yağışlı hava dalgasının görüleceğini belirtirken, İstanbul'un yüksek kesimleri haricinde şehir genelinde kar yağışının henüz görülmemesi vatandaşların merakını bir hayli arttırıyor. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte, Meteoroloji'nin son dakika hava durumu uyarıları ile İstanbul ve il il sıcaklık değerleri...

HAVA DURUMU NASIL OLACAK? 6 OCAK 2020 PAZARTESİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan yeni haftanın raporuna göre, yurdun batı kesimleri sağanak ve kar yağışına teslim olacak. Doğu kesimlerinde hayatı olumsuz yönde etkileyen kar yağışı ise aynı şekilde etkisini devam ettirecek. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte bu sorunun yanıtı…