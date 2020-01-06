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sınavı ne zaman? Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuru tarihleri belli oldu!

Milli 'na bağlı olan sınavı için geri sayım başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) yer almak isteyen adayları doğrudan ilgilendiren (MSÜ) başvuru tarihleri belli oldu. Sınavlara tam gaz hazırlanan adaylar başvuru tarihini öğrenmek istiyor. Eğitim aldıktan sonra TSK’da görev alma hayali kuran adaylar detayları merak ediyor. Sınava katılacak adaylara Türkçe testinden 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltilecek. Adaylara sınavda 135 dakika süre verilecek. Peki ? ile ne zaman hangi tarihte başlıyor?

Giriş Tarihi: 6.1.2020 11:25 Güncelleme Tarihi: 6.1.2020 11:25
MSÜ 2020 sınavı ne zaman? Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuru tarihleri belli oldu!

sınavı ne zaman? Sorusuna vatandaşlar yanıt aramaya başladı. Şimdiden sınavlara hazırlanan adaylar Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) bünyesinde çalışmak istiyor. Hal böyle olunca '' MSÜ başvurusu başladı mı? sınavı ne zaman?'' sorusuna yanıt aranıyor. tarafından bu yıla ilişkin sınav takvimi açıklanırken; büyük bir merakla beklenilen 2020 MSÜ sınav tarihi de belli oldu. Peki, Milli Savunma Üniversitesi 2020 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak, başvuruları hangi ay alınacak? İşte ayrıntılar…

MSÜ 2020 SINAVI NE ZAMAN? BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU!

Haberimizin detaylarından, ÖSYM'nin resmi sitesinde yer alan bilgiler doğrultusunda 2020 MSÜ sınav tarihi ve başvuru detaylarına bakabilirsiniz.

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MSÜ 2020 sınavı ne zaman? Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuru tarihleri belli oldu!
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