Sağlık teknikerinin elmacık kemiğini kıran hasta yakını tutuklandı

Olay, dün saat 13.00 sırlarında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nin radyoloji bölümünün MR odasında meydana geldi. İddiaya göre Veli G., acil servise getirdiği eşi Ü.G. için doktorun MR istemesi üzerine radyoloji bölümüne gitti. Burada görevli sağlık teknikeri Serhat İğci'den randevulu hastaları aldığını, eşini müsait olunca alacağı cevabını alan Veli G., İğci'ye tekme tokat saldırdı. Veli G. polisler tarafından gözaltına alındı. Elmacık kemiğinde kırık olduğu belirtilen İğci de genel cerrahi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınarak doktorlar tarafından 10 gün iş göremez raporu verildi.

DEMİRCİ: ALÇAKÇA BİR SALDIRI

Serhat İğci'nin hastanedeki tedavisi devam ederken, Sağlık-Sen Kahramanmaraş Şubesi de hastane önünde düzenlediği basın toplantısıyla saldırıyı kınadı. Serhat İğci'nin eşi Ümran İğci ile sağlık çalışanlarının da katıldığı basın toplantısında konuşan Sağlık-Sen Şube Başkanı Bünyamin Demirci, saldırıyı kınadıklarını söyledi. Demirci, "Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi radyoloji kliniğinde görevli meslektaşımız, kardeşimiz Serhat İğci, kendini bilmez hasta yakınları tarafından alçakça bir saldırıya uğramış ve darp edilmiştir. Meslektaşımızın hayati tehlikesi söz konusu olup, halen yoğun bakım ünitesinde gözlem altında tutulmaktadır. Serhat kardeşimizin bir an evvel sağlığına kavuşarak, hizmet vermeye başlaması en büyük temennimizdir. Serhat kardeşimize yapılan bu insanlık dışı saldırıyı şiddetle ve nefretle kınıyor, böyle olayların bir daha yaşanmaması adına, adaletin tesisi noktasında mahkemelerimize güvencimizin tam olduğunu bildiriyoruz" diye konuştu.

'OLAYLAR, SAĞLIK TERÖRÜ HALİNİ ALDI'

Sağlıkta şiddeti engellemeye yönelik sendika olarak talep ettikleri caydırıcı yasaların bir an önce çıkarılarak hayata geçirilmesi gerekliliğini bir kez daha yaşayarak acı bir şekilde tecrübe ettiklerini ifade eden Demirci, şöyle devam etti:

"Halkımızı, gece gündüz demeden kendilerine fedakarca hizmet eden sağlık çalışanlarımıza sahip çıkmaya davet ediyoruz. Sağlık çalışanlarının da sizlerin birer kardeşi, evladı, olduğunu hatırlatmak isteriz. Ülke genelinde sağlık çalışanlarına şiddet artarak devam etmektedir. Bu olaylar artık münferit olmaktan çıkmış, bir sağlık terörü halini almıştır."

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan olaydan sonra yaşanılanların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde güvenlik görevlileri radyoloji bölümüne koşuyor, ardından da Veli G. ve eşi Ü.G. güvenlikçilerle birlikte radyoloji bölümünden ayrılıyor. Veli G.'nin ardından da Serhat İğci yüzünü tutarak radyoloji bölümünden çıkıyor.

TUTUKLANDI

Serhat İğci'yi darp eden Veli G. ise emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcısı tarafından sorgulandıktan sonra mahkemeye sevk edilen Veli G., tutuklanarak cezaevine konuldu.



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