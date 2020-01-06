Sahil güvenlik botuna çarptılar: 4 ölü 1 kayıp

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İzmir'in Dikili ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen içinde 56 göçmen bulunan lastik bot, dün sabaha karşı denize açıldı. Düzensiz göçmenleri taşıyan bot ile bölgede görev yapan Sahil Güvenlik botu çarpıştı. Dikili açıklarında meydana gelen kazada 4 kişi öldü, bir kişi ise kayboldu. Sahil Güvenlik ekipleri 51 kişiyi kurtardı. Kurtarılan göçmenlerden 18'i ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Tedavi altına alınan göçmenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Denizde kaybolan göçmeni arama çalışmaları ise sürüyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, sabaha karşı Dikili'ye bağlı Bademli köyü açıklarında, düzensiz göçmenleri taşıyan bot ile bölgede görevli, "lastik kontrol bot" özelliğindeki Sahil Güvenlik botunun çarpıştığı bildirildi. Açıklamada, bölgeye iki Sahil Güvenlik botunun daha sevk edildiği belirtilerek, "Aramakurtarma faaliyetleri neticesinde 51 düzensiz göçmen sağ kurtarılmıştır. Kurtarılan 51 göçmenden 18'i hastaneye sevk edilmiştir" ifadelerine yer verildi. Öte yandan Çanakkale Ayvacık'ta denizdeki 3 ayrı operasyonda 126, İzmir Karaburun'da 42, Balıkesir Ayvalık'ta da 41 düzensiz göçmen yakalandı.