Son dakika haberi: Şişli'de 93 yaşındaki adamı ölesiye dövüp gasp ettiler
Son dakika haberi: Şişli'de, 93 yaşındaki Mevlüt Günbe, evine giren kişi ya da kişiler tarafından ölesiye dövülerek 4 bin lirası gasp edildi. Bakıcısı tarafından evde kanlar içinde bulunarak hastaneye kaldırılan yaşlı adamın başına çok sayıda dikiş atıldı.Olay, 28 Aralık günü Mecidiyeköy'de bulunan evde meydana geldi. İddiaya göre, gündüzleri yanına gelen bakıcısı 93 yaşındaki Mevlüt Günbe'nin evinin kapısının açık bırakılmış olduğunu gördü. Eve giren bakıcı, yaşlı adamı kanlar içinde yerde bulunca durumu polise bildirdi.
Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Giriş Tarihi: 6.1.2020 21:58Güncelleme Tarihi: 6.1.2020 22:19
Mevlüt Günbe'nin Bakıcısı ayrıca yaşlı adamın kızı Rabia Kargın'a arayarak babasının kanlar içinde yerde yattığını söyledi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaşlı adamı ambulansla hastaneye kaldırdı.