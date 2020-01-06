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Son Dakika haberi: 5.8’lik depremiyle ilgili ünlü uzmandan korkutan açıklama! O soru herkesi meraklandırdı...

Ülkemizin aktif fay hatları geçiş bölgesinde bulunması ve kuşağında yer alan bir konumda bulunuyor olması nedeniyle sık sık irili ufaklı sarsıntılar yaşıyoruz. En son – Silivri açıklarında meydana gelen Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine göre 5.8 şiddetinde meydana gelen ve İstanbul’un yanı sıra merkez üssüne yakın olan pek çok il ve ilçede hissedilen deprem vatandaşlarda büyük korku ve panik uyandırmıştı. İşte bu korku uyandıran 5.8’lik depreme ilişkin bir son dakika gelişmesi yaşandı. İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü eski öğretim üyesi Dr. Oğuz Gündoğdu tarafından İstanbul-Silivri’de meydana gelen bu şiddetli depreme ilişkin şok açıklamalar geldi. Gündoğdu yaptığı önemli açıklamaların ardından bir herkesi meraklandıran bir soru yöneltti. İşte son dakika gelişmesine ilişkin tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 6.1.2020 19:10 Güncelleme Tarihi: 6.1.2020 19:10
Son Dakika haberi: 5.8’lik İstanbul depremiyle ilgili ünlü uzmandan korkutan açıklama! O soru herkesi meraklandırdı...

Ülkemizin aktif fay hatları uzanış doğrultusu üzerinde bulunması ve aktif fay hatlarının sıırları içerisinde yer alması nedeniyle ülke sınırlarımız için de yahut karasularımız dahilinde bulunan bölgelerde çoğu kez irili ufaklı şiddetlerde sarsıntılar yaşıyoruz. Bu sarsınıtlar vatandaşlarımızı korku ve paniğe sürüklerken meydana gelece olan herhangi bir depreme karşı hazırlıklı olmaya da itiyor. Öte yandan Büyük depreminin kokuyla beklendiği günümüzde, Silivri açıklarında meydana gelen Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine göre 5.8 şiddetindeki depremin ardından İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü eski öğretim üyesi Dr. Oğuz Gündoğdu bu depreme ilişkin oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Dr. Gündoğdu açıklamalarının ardından herkesi meraklandıran o soruyu yöneltti. İşte son dakika haberine ilişkin tüm bilgiler…

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Son Dakika haberi: 5.8’lik İstanbul depremiyle ilgili ünlü uzmandan korkutan açıklama! O soru herkesi meraklandırdı...
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