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Haber: ’da 1’i doktor 2 kişi ölü bulunmuştu! Kan donduran o gerçek ortaya çıktı

’nın Alanya ilçesine bağlı Konaklı Mahallesi’nde özel bir sağlık merkezi sahibi olan doktor Leman Ege’den bir süredir haber alamayan arkadaşları jandarmadan yardım istediler. Leman Ege’nin evine giden Jandarma çilingir yardımı ile eve girdi ve burada kan donduran görüntü ile karşı karşıya kaldı. Leman Ege (57) ile Lübnan asıllı Alman vatandaşı Issam Skaf’ın (66) cansız bedenleri evde bulunurken, korkunç olayla ilgili o detaylar şoke etti. İşte haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 6.1.2020 08:15 Güncelleme Tarihi: 6.1.2020 08:15
Son Dakika Haber: Antalya’da 1’i doktor 2 kişi ölü bulunmuştu! Kan donduran o gerçek ortaya çıktı

Ajanslardan gelen haberine göre Alanya'ya bağlı Konaklı Mahallesi'ndeki özel bir sağlık merkezinin sahibi olan doktor Leman Ege'den bir süre haber alamayan arkadaşları, jandarmadan yardım istedi. Bir süre eve girmeye çalışan Jandarma ekipleri kapıyı açan olmayınca savcılıktan alınan izin doğrultusunda çilingir yardımıyla içeri girdi ve şoke eden manzara ile karşı karşıya kaldılar. Leman Ege (57) ile Lübnan asıllı Alman vatandaşı Issam Skaf'ın (66) cansız bedenleri evde bulunurken, korkunç olayla ilgili o detaylar şoke etti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

ANTALYA'DA 1'İ DOKTOR 2 KİŞİ ÖLÜ BULUNMUŞTU! ŞOKE EDEN DETAY ORTAYA ÇIKTI!

'da dün yaşanan olayın korkunç detayları ortaya çıkarken, evinde ölü bulunan Leman Ege'nin aile dramı da ortaya çıktı. İşte kan donduran son dakika haberinin ayrıntıları…

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Son Dakika Haber: Antalya’da 1’i doktor 2 kişi ölü bulunmuştu! Kan donduran o gerçek ortaya çıktı
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