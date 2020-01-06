Son dakika haberi: İDO'dan 8 Ocak sefer iptali açıklaması! İDO hangi seferler iptal edildi? İşte detaylar...

Tüm yurtta yağışlı ve fırtınalı havanın etkili olması deniz ulaşımını sekteye uğratıyor. İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş.'nin resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamayla 8 Ocak Salı günü (yarın) için iptal edilen seferleri kamuoyuna duyurdu. İstanbul'da yaşayan vatandaşlardan yarın için deniz otobüsü kullanmayı planlayanlar ise arama motorlarında merakla 8 Ocak günü İDO hangi seferleri iptal edildiği konusunda yoğun şekilde araştırmalarını sürdürmeye devam ediyor. Peki, İDO hangi seferler iptal edildi? İşte 8 Ocak İstanbul Deniz Otobüsleri iptal edilen seferlere ilişkin son dakika bilgileri...

İDO'DAN 8 OCAK SEFER İPTALİ AÇIKLAMASI! İDO HANGİ SEFERLER İPTAL EDİLDİ?

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) 8 Ocak Salı günü iptal edilen sefer bilgilerine ilişkin tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz...

İşte detaylar..