Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Son dakika haberi: İDO'dan 8 Ocak sefer iptali açıklaması! İDO hangi seferler iptal edildi? İşte detaylar...

Son dakika haberi: 'dan 8 Ocak sefer iptali açıklaması! İDO hangi ? İşte detaylar...

Yurtta etkili olan soğuk, karlı ve fırtınalı hava deniz ulaşımını da olumsuz etkiliyor. A.Ş tarafından yapılan son dakika açıklamasıyla yarın yapılması planlanan seferlerden iptal edilenler vatandaşlara duyuruldu. Öte yandan 8 Ocak'ta yarın kullanmayı düşünenler arama motorlarında hangi ? şeklinde sorularla arama motorlarında yoğun şekilde araştırmalarını sürdürüyor. En güncel haberleri sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, İDO hangi seferler iptal edildi? İşte 8 Ocak İDO hangi seferler iptal edildi? sorusunun tüm yanıtları ve iptallere ilişkin son dakika gelişmeleri...

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 6.1.2020 22:25 Güncelleme Tarihi: 6.1.2020 22:36
Son dakika haberi: İDO'dan 8 Ocak sefer iptali açıklaması! İDO hangi seferler iptal edildi? İşte detaylar...

Tüm yurtta yağışlı ve fırtınalı havanın etkili olması deniz ulaşımını sekteye uğratıyor. İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş.'nin resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamayla 8 Ocak Salı günü (yarın) için iptal edilen seferleri kamuoyuna duyurdu. İstanbul'da yaşayan vatandaşlardan yarın için deniz otobüsü kullanmayı planlayanlar ise arama motorlarında merakla 8 Ocak günü İDO hangi seferleri iptal edildiği konusunda yoğun şekilde araştırmalarını sürdürmeye devam ediyor. Peki, İDO hangi seferler iptal edildi? İşte 8 Ocak İstanbul Deniz Otobüsleri iptal edilen seferlere ilişkin son dakika bilgileri...

İDO'DAN 8 OCAK SEFER İPTALİ AÇIKLAMASI! İDO HANGİ SEFERLER İPTAL EDİLDİ?

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) 8 Ocak Salı günü iptal edilen sefer bilgilerine ilişkin tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz...

İşte detaylar..

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: İDO'dan 8 Ocak sefer iptali açıklaması! İDO hangi seferler iptal edildi? İşte detaylar...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN