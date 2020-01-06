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haberi: 'daki evinde dehşeti yaşadı! 93 yaşındaki adanı bu halde buldular

'dan kan donduran bir haberi geldi. Şişli'de, 93 yaşındaki Mevlüt Günbe, evine giren kişi ya da kişiler tarafından feci şekilde dövüldü. İlk önce evine giren şüheli ya da şüpheliler yaşlı adamı darp etti. Sonrasında ise 4 bin lirasını çalarak kayıplara karıştı. Bakıcısı tarafından evde kanlar içinde bulunarak hastaneye kaldırılan yaşlı adamın başına çok sayıda dikiş atıldı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 6.1.2020 22:50
Son dakika haberi: İstanbul'daki evinde dehşeti yaşadı! 93 yaşındaki adanı bu halde buldular

Kan donduran olay Mecidiyeköy'de bulunan evde meydana geldi. İddiaya göre, gündüzleri yanına gelen bakıcısı, 93 yaşındaki Mevlüt Günbe'nin evinin kapısının açık bırakılmış olduğunu gördü. Eve giren bakıcı, yaşlı adamı kanlar içinde yerde bulunca durumu polise bildirdi. Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bakıcısı ayrıca yaşlı adamın kızı Rabia Kargın'ı arayarak babasının kanlar içinde yerde yattığını söyledi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaşlı adamı ambulansla hastaneye kaldırdı.

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Son dakika haberi: İstanbul'daki evinde dehşeti yaşadı! 93 yaşındaki adanı bu halde buldular
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