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Son dakika haberi: İsyan ettiren olay! 10 yıllık eşine dehşeti yaşattı... O anları böyle anlattı, her satırı tüyler ürpertiyor...!

Samsun'ın ilçesinden gelen son dakika haberi duyanları isyan ettirdi. akşamı Bafra ilçesine bağlı 'nde meydana gelen olayda isimli şahıs 10 yıllık eşi 'le tartışma yaşamasının ardından dehşeti yaşattı. Acımasız kocanın korku dolu anlar yaşattığı kadın ise yaşadığı o korku dolu anları tek tek anlattı. Her satırı tüyler ürperten olayda o detay ise yürekleri dağladı. En güncel haberleri sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Giriş Tarihi: 7.1.2020 00:39 Güncelleme Tarihi: 7.1.2020 00:42
Son dakika haberi: İsyan ettiren olay! 10 yıllık eşine dehşeti yaşattı... O anları böyle anlattı, her satırı tüyler ürpertiyor...!

Samsun'dan gelen son dakika haberi duyanların şoka uğrattı. Bafra ilçesinin Fevzi çakmak Mahallesi'ndeki bir evde meydana gelen olayda 10 yıllık eşiyle tartışmaya giren Mehmet Kesler isimli kişi 10 yıllık evliliği olan Elif Kesler'e dehşet dolu anlar yaşattı. Tartışma esnasında gözü dönen adam, eşine acımasızca saldırarak hastanelik olmasına neden oldu. Korku dolu anlar yaşayan talihsiz kadın o anları tek tek anlattı. Tüyler ürperten olayda Elif Kesler'e ilişkin o detay ise duyanların yüreklerini dağladı. İşte son dakika haberine ilişkin bilgiler...

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Son dakika haberi: İsyan ettiren olay! 10 yıllık eşine dehşeti yaşattı... O anları böyle anlattı, her satırı tüyler ürpertiyor...!
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