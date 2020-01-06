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Son dakika haberi: 'de korkunç olay! 'nde sonrası...

'den gelen son dakika haberi duyanları şoka uğrattı! 'nde meydana gelen olayda yapılan iki hastayla ilgili korkunç bir gelişme yaşandı. Kadavradan alınan iç organlar hastalıkları nedeniyle yıllarca organ bekleyen ve sonunda sağlıklarına kavuşacaklarını düşünen 2 hastaya ameliyatla yerleştirildi. Ancak organ nakli ameliyatı olan 2 hastayı korkunç bir son bekliyordu. Yaşanılan bu akılalmaz olayın ardından 2 hastadan biri olan Münire İnanç'ın 2 çocuğu girişimde bulundu. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 6.1.2020 21:06 Güncelleme Tarihi: 6.1.2020 21:14
Son dakika haberi: İzmir'de korkunç olay! Ege Üniversitesi'nde organ nakli sonrası...

İzmir'den alınan son dakika haberi duyanları şaşkına çeviriyor. İzmir'de yer alan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinde meydana gelen olayda uzun yıllar hastalık nedeniyle sıkıntı yaşayan ve nakledilecek organı bekleyen hastalar bekledikleri organın nakledilmesi sonrası beklenmedik bir olay yaşadı. Bir kadavradan alınarak 2 hastaya ameliyat ile yerleştirilen organlar hastaları korkunç bir sona doğru sürükledi. 2 hastanın yaşadığı bu akılalmaz olayın ardından organ nakli ameliyatı geçiren Münire İnanç isimli kadının 2 çocuğu yaşadıkları olayın ardından girişimlerde bulundu. İşte son dakika haberiyle ilgili tüm bilgiler...

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Son dakika haberi: İzmir'de korkunç olay! Ege Üniversitesi'nde organ nakli sonrası...
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