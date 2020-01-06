Son dakika haberi: İzmir'de korkunç olay! Ege Üniversitesi'nde organ nakli sonrası...

İzmir'den alınan son dakika haberi duyanları şaşkına çeviriyor. İzmir'de yer alan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinde meydana gelen olayda uzun yıllar hastalık nedeniyle sıkıntı yaşayan ve nakledilecek organı bekleyen hastalar bekledikleri organın nakledilmesi sonrası beklenmedik bir olay yaşadı. Bir kadavradan alınarak 2 hastaya ameliyat ile yerleştirilen organlar hastaları korkunç bir sona doğru sürükledi. 2 hastanın yaşadığı bu akılalmaz olayın ardından organ nakli ameliyatı geçiren Münire İnanç isimli kadının 2 çocuğu yaşadıkları olayın ardından girişimlerde bulundu. İşte son dakika haberiyle ilgili tüm bilgiler...