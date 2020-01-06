Son dakika haberi: Van’da korkutan deprem! Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından sürekli olarak güncellenerek en güncel depremlerin kamuoyuna aktarıldığı son depremler listesi verilerine göre Van'ın Başkale ilçesinde ilçesinde yerin 1.8 kilometre derinliğinde bir son dakika depremi meydana geldi. Depremin ardından sarsıntıların hissedildiği merkez üssüne yakın bölgelerdeki yerleşim yerlerin yaşayan vatandaşlar korku ve panik yaşadı.İşte son dakika gelişmesine ilişkin detaylar...