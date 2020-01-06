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Son dakika: 'da hattında

Yenikapı-Atatürk Havalimanı hattında meydana geldi.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 6.1.2020 23:25 Güncelleme Tarihi: 6.1.2020 23:39
Son dakika: İstanbul'da metro hattında teknik arıza

Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattında teknik arıza meydana geldi.

Metro İstanbul'un resmi Twitter hesabında yer alan duyuruya göre, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattında teknik bir arıza nedeniyle seferler Yenikapı-Bakırköy istasyonları arasında yapılıyor.

SEFERLER NORMALE DÖNDÜ
Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattında meydana gelen teknik arıza giderildi.
Metro İstanbul'un resmi Twitter hesabında yer alan duyuruya göre M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattında seferler normale döndü.

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Son dakika: İstanbul'da metro hattında teknik arıza
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