Son dakika: İstanbul'da metro hattında teknik arıza

Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattında teknik arıza meydana geldi.
Metro İstanbul'un resmi Twitter hesabında yer alan duyuruya göre, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattında teknik bir arıza nedeniyle seferler Yenikapı-Bakırköy istasyonları arasında yapılıyor.
SEFERLER NORMALE DÖNDÜ
Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattında meydana gelen teknik arıza giderildi.
Metro İstanbul'un resmi Twitter hesabında yer alan duyuruya göre M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattında seferler normale döndü.