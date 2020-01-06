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Son dakika: MSB duyurdu: Etkisiz hale getirildi

MSB: 'Barış Pınarı bölgesinde eli kanlı PKK/YPG'li teröristlerce, masum sivilleri hedef alarak, bir evin girişine uzaktan kumandalı şekilde tuzaklanmış anti tank mayınından oluşan EYP, EOD Timlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi'

Giriş Tarihi: 6.1.2020 16:48 Güncelleme Tarihi: 6.1.2020 16:55
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerce, bir evin girişine tuzaklanan anti tank mayınından oluşan el yapımı patlayıcının (EYP) etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Barış Pınarı bölgesinde eli kanlı PKK/YPG'li teröristlerce, masum sivilleri hedef alarak, bir evin girişine uzaktan kumandalı şekilde tuzaklanmış anti tank mayınından oluşan EYP, Patlayıcı Madde Keşif ve İmha Timlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.
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Son dakika: MSB duyurdu: Etkisiz hale getirildi
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