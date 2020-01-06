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Son dakika: Yarın ’da mi? kar tatili açıklaması yaptı mı? 2020’nin ilk kar yağışı

’da sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başlayan kar yağışı akşama doğru etkisini azalttı. Başkentin beyaza bürünmesi ile birlikte başta öğrenciler olmak üzere vatandaşlar yarın Ankara’da mi sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Bunun yanı sıra kar yağışının ne kadar süreceği de merak edilirken öğrenciler, Twitter üzerinden Ankara Valisi ’i mesaj yağmuruna tuttu. Peki, Ankara’da okullar tatil mi ve kar tatili açıklaması yaptı mı? Haberimizden konu ile ilgili tüm detaylara ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 6.1.2020 21:28
Son dakika: Yarın Ankara’da okullar tatil mi? Ankara Valiliği kar tatili açıklaması yaptı mı? 2020’nin ilk kar yağışı

Bu sabah Ankara kar yağışı ile uyandı… Öğle saatlerine kadar etkisini artıran kar yağışı nedeni ile ulaşımda aksamalar yaşandı. Beyaza bürünen kentte öğrenciler ve veliler, yarın Ankara'da okullar tatil mi sorusunun yanıtını merak ediyor. Ankara için 2020 yılında ilk kar tatili haberi için gözler Ankara Valiliği ve Vali Vasip Şahin'in Twitter hesabına çevrildi. Sosyal medya dışında da haberleri takip eden vatandaşlar Ankara Valiliği kar tatili açıklaması yaptı mı sorusuna cevap arıyor. Peki, Ankara'da kar yağışı ne kadar sürecek ve okullar tatil olacak mı?

YARIN ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ? 7 ŞUBAT 2020 SALI

Ankara'da etkisini gösteren kar yağışının ardından tüm öğrenciler her sene olduğu gibi gözlerini Vali'nin ve Valiliğin sosyal medya hesaplarına çevirdi. Şu ana kadar kar tatili ile ilgili herhangi bir resmi açıklama gelmedi.

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Son dakika: Yarın Ankara’da okullar tatil mi? Ankara Valiliği kar tatili açıklaması yaptı mı? 2020’nin ilk kar yağışı
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