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’da gürültü nedeniyle bıçaklı kavga çıktı: 1 ölü

'ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa’da gece yarısı gürültü yaptıkları iddiasıyla iki kişi ile mahalle sakinleri arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 6.1.2020 12:50

Olay, dün gece saat 02.30 sıralarında Tekirdağ'ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa'ya bağlı Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Yapılan İddialara göre sokakta yüksek sesle konuşup bir evin kapısına da tekme attıkları öne sürülen M.C.A. ve beraberindeki E.K.'ye mahalle sakinlerinden L.K. ve yeğeni L.Ş. isimli şahıslar gürültü yapmamaları konusunda çeşitli uyarılarda bulundu. Daha sonra şahıslar arasında tartışma çıktı. L.K. ve L.Ş. isimli şahıslar gürültü yaptıkları iddia edilen şahıslar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga esnasında evde bulunan C.K. isimli şahıs da yeğenlerinin kavga ettiğini görünce ekmek bıçağı ile dışarıya fırladı.
Kavga arasında dalan C.K. elindeki bıçakla M.C.A.'yı göğsünden yaraladı. Kanlar içerisinde kalan M.C.A. için olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri yaralanan M.C.A.'ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıyı devlet hastanesine götürdü. Şahıs hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.
Olay yerine gelen polis ekipleri de olaya ilişkin inceleme başlattı. Yapılan inceleme sonrasında kavgaya karışan taraflar ve şahsı bıçakladığı ileri sürülen C.K. gözaltına alındı.
Emniyete götürülen C.K. buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede mahkemeye çıkarılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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Tekirdağ’da gürültü nedeniyle bıçaklı kavga çıktı: 1 ölü
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