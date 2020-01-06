Villada sevgili dehşeti

Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen olay iddiaya göre şöyle gelişti. Konaklı Mahallesi'deki Sağlık Ocağı'ndan 2 yıl önce emekli olup Ege Sağlıklı Yaşam Merkezi'ni kuran doktor Leman Ege (57), Lübnan asıllı Alman vatandaşı sevgilisi İssam Skaf (66) arasında önceki gece tartışma çıktı. Ege'nin oturduğu Konaklı Mahallesi The Hill Sitesi G Blok Daire 2'de yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. İssam Skaf, eline geçirdiği sert bir cisimle Ege'nin başına vurarak öldürdü. Skaf daha sonra banyoda kendini asarak intihar etti. Leman Ege'nin oğlu Barış Ege telefonla aradığı annesine ulaşamayınca, yaşadığı villaya gitti. Kapıyı çalan Barış Ege, kimse açmayınca mutfak kapısının camını kırarak içeri girdi. Annesini yatak odasında, Skaf'ı da banyoda ölmüş olarak bulan Barış Ege durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından çiftin cesetleri otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.Alanya'da birçok sosyal projede görev alan Leman Ege'nin yardıma muhtaçlar için konserler düzenleyen Alanya Halk Musiki Korosu'nda da şarkı söylediği kaydedildi. Ayrıca, Leman Ege'nin kardeşi radyoloji uzmanı Dr. Aykut Ege'nin 2003 yılında İstanbul Olimpiyat Stadı yakınlarında, el ve ayakları domuz bağıyla bağlandıktan sonra başından 2 kurşunla vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Leman Ege'nin babası olan müteahhit Muhsin Ege'nin ise 2001 yılında iflas etikten sonra bunalıma girerek intihar ettiği öğrenildi.

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