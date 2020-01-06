Yarın Konya ve Kayseri’de okullar tatil mi? 7 Ocak Salı Konya'da ve Kayseri’de okullar tatil olacak mı?

Yurdun büyük bir kesiminde etkisini gösteren kış mevsimi nedeniyle birçok ilde eğitime ara veriliyor. Konya ve Kayseri'de yarın okullar tatil mi edildi sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Valilikler yaptıkları son dakika açıklamaları ile kar yağışının etkili olduğu ve yaşamı olumsuz etkilediği illerde eğitimlere bir gün süreyle ara veriyor. Meteoroloji'den ise hava durumu uyarıları ard arda geliyor. Peki, 7 Ocak yarın Konya ve Kayseri'de okullar tatil mi olacak? Valilikler tarafından konuyla ilgili son dakika açıklaması geldi mi? Kayseri ve Konya'da okullar tatil mi edildi? İşte detaylar…

KONYA VE KAYSERİ'DE OKULLAR TATİL Mİ? 7 OCAK EĞİTİME ARA VERİLDİ Mİ?

Konya ve Kayseri valileri tarafından yapılacak açıklama ile belli olacak konu ile ilgili tüm detayları haberimizin devamından takip edebilirsiniz…