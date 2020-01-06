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Yarın ve ’de okullar tatil mi? 7 Ocak Salı Konya'da ve Kayseri’de okullar tatil olacak mı?

ve 'de yarın okullar tatil mi sorusu araştırılmaya başladı. Ülkenin neredeyse dört bir yanını saran kar yağışı gün içerisinde yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Birçok ilde yağışlar ne düşük sıcaklıklar nedeniyle öğrencilerin eğitimlerine ara veriliyor. Valiliklerde yapılacak olan son dakika açıklamaları beklenirken 'den gelen değerlendirmelere göre iki şehirde de kar yağışının etkisini göstereceği bildirildi. Peki, 7 Ocak yarın Konya ve Kayseri'de okullar tatil mi olacak? Valilikler tarafından konuyla ilgili son dakika açıklaması geldi mi? Kayseri ve Konya'da okullar tatil mi edildi? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 6.1.2020 17:10
Yarın Konya ve Kayseri’de okullar tatil mi? 7 Ocak Salı Konya'da ve Kayseri’de okullar tatil olacak mı?

Yurdun büyük bir kesiminde etkisini gösteren kış mevsimi nedeniyle birçok ilde eğitime ara veriliyor. ve 'de yarın okullar tatil mi edildi sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Valilikler yaptıkları son dakika açıklamaları ile kar yağışının etkili olduğu ve yaşamı olumsuz etkilediği illerde eğitimlere bir gün süreyle ara veriyor. 'den ise uyarıları ard arda geliyor. Peki, 7 Ocak yarın Konya ve Kayseri'de okullar tatil mi olacak? Valilikler tarafından konuyla ilgili son dakika açıklaması geldi mi? Kayseri ve Konya'da okullar tatil mi edildi? İşte detaylar…

KONYA VE KAYSERİ'DE OKULLAR TATİL Mİ? 7 OCAK EĞİTİME ARA VERİLDİ Mİ?

Konya ve Kayseri valileri tarafından yapılacak açıklama ile belli olacak konu ile ilgili tüm detayları haberimizin devamından takip edebilirsiniz…

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Yarın Konya ve Kayseri’de okullar tatil mi? 7 Ocak Salı Konya'da ve Kayseri’de okullar tatil olacak mı?
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