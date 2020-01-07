1 ayda ‘kapora’ adı altında 100 bin liralık dolandırıcılık yapan şebeke çökertildi

Edinilen bilgilere göre, operasyon Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı.

DENİZLİ VE İLÇELERİNDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Türkiye genelinde almayı düşündükleri ev, araç, oto yedek parçasına ödedikleri kaporalar üzerinden dolandırıldıkları ihbarlarının artması üzerine polis harekete geçerek soruşturma başlattı. Denizli ve ilçelerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 6 kişi gözaltına alındı. Şahıslardan adliyeye sevk edilenlerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SAHTE NÜFUS CÜZDANI YAPTILAR!

Şahısların ele geçirdikleri kimlik bilgileri ile sahte nüfus cüzdanları yaptıkları, ardından bu kimlik belgeleri ile farklı bankalarda hesap açtıkları, sonrasında ise internet üzerinden ev, araç, oto yedek parçası gibi sahte ilanlar vererek mağdurlardan kapora adı altında para aldıkları ve şahısları bu şekilde dolandırdıkları ortaya çıktı. Şebekenin bu yöntemle bir ay içerisinde 100 bin TL'lik dolandırıcılık yaptıkları öğrenildi.

Operasyonlarda baskın yapılan adreslerde ise 2 adet ruhsatsız av tüfeği ile çok sayıda sahte kimlik, sahte hat, sahte hat açma işlemlerinde kullanılan sözleşme formları ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.