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Yeni hafta aktüel ürünler kataloğu yayında! 9 Ocak 2020'den itibaren A101 aktüel ürünlerde şok fırsatlar

Yeni haftaya ilişkin aktüel ürünler kataloğu market zincirinin sitesi üzerinden yayınlandı. Bu haftanın fırsatları vatandaşların yüzünü güldürürken her hafta Perşembe günü raflarını yenileyerek yepyeni indirimleri vatandaşların hizmetine sunan market zinciri bu ürünler ile birlikte tüketicileri kendi bünyelerine çekmeyi başarıyor. Bu haftanın kataloğu yine dev indirimlerle dolu! Yeni haftada teknolojik aletlerden yiyecek içeceğe kadar birçok çeşitte indirim mevcut olacak. Peki, A101 aktüel kataloğunda bu hafta hangi ürünler yer alıyor? İşte 9 Ocak 2020 Perşembe tam liste..

Giriş Tarihi: 7.1.2020 08:57 Güncelleme Tarihi: 7.1.2020 08:57
Yeni hafta A101 aktüel ürünler kataloğu yayında! 9 Ocak 2020'den itibaren A101 aktüel ürünlerde şok fırsatlar

Merakla beklenen A101 aktüel ürünler kataloğu tam listesi müşterileriyle buluştu. Uygun fiyatlı ve kaliteli ürünlerden faydalanmak isteyen vatandaşlar A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde yer alan fırsatlara şimdiden göz gezdirmeye başladı. Katalogda teknolojik aletlerdeki indirimler vatandaşların oldukça dikkatini çekiyor. Bu hafta televizyon, çamaşır makinesi, telefon ve kulaklıklarda sürpriz indirim fırsatı yer alıyor. Hem ekonomik hem kaliteli ürünlerde yararlanmak isteyenler en yakın mağazayı ziyaret edebilir. İşte A101 9 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğu tam listesi…

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER BU HAFTA BÜYÜK İNDİRİMDE!

A101 aktüel ürünler 9 Ocak kataloğu müşterilerin yoğun ilgisini görüyor. Haberimizin devamından 9 Ocak A101 aktüel ürünler kataloğunun tam listesine ve fiyatlar hakkında detayları bulabilirsiniz.

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Yeni hafta A101 aktüel ürünler kataloğu yayında! 9 Ocak 2020'den itibaren A101 aktüel ürünlerde şok fırsatlar
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