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Adliye önünde avukat oğlunun eski müvekkilini öldürdü

'de Mehmet A. (68), avukat oğlunun eski müvekkili olan 'e (40) adliye önünde çıkan tartışmada tabanca ile ateş etti. Sağlık ekibinin dakikalarca kalp masajı yaptığı Ahmet Demir, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, Mehmet A. gözaltına alındı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 7.1.2020 12:14 Güncelleme Tarihi: 7.1.2020 12:32
Adliye önünde avukat oğlunun eski müvekkilini öldürdü

Olay, saat 10.30 sıralarında Kayseri Adliyesi önünde meydana geldi. Avukat Özgür A.'nın babası Mehmet A, oğlunun eski müvekkili olan ve 'hizmet nedeni ile güveni kötüye kullanma', 'dolandırıcılık' suçlarından Kayseri 3'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan Ahmet Demir ile adliyede karşılaştı. Mehmet A, daha önce oğlu ile tartışan Erciyesspor'un mali işlerden sorumlu eski yöneticisi de olan Ahmet Demir ile adliyenin önünde tartışmaya başladı.

KURŞUN YAĞDIRDI

Kısa sürede kavgaya dönen olayda Mehmet A, belindeki tabancayı çıkarıp, Ahmet Demir'e ateş etti. Vücuduna 5 kurşun isabet eden Ahmet Demir, adliye önünde yere yığıldı. Ahmet Demir'e, olay yerinden geçen bir doktor ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra gelen sağlık ekipleri de Demir'e müdahalede bulundu. Dakikalarca kalp masajı yapılan Demir, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Demir, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Mehmet A. ise adliyede polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Adliye önünde avukat oğlunun eski müvekkilini öldürdü
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