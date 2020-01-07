Afyon'da okullar yarın tatil mi? 8 Ocak Afyonkarahisar Valiliği'nden son dakika kar tatili açıklaması geldi mi?

Yurt genelinde soğuk hava dalgasının etkisi günden güne artarken kar yağışı da hemen hemen her bölgemizde görülüyor. Ege Bölgesi'nin kalabalık şehirlerinden birisi olan Afyon'un şehir geneli ile kırsal ve yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, gündelik hayatta ve eğitimde olumsuzluğa neden oluyor. Şehirde yaşayan binlerce öğrenci ise '8 Ocak Afyon'da yarın okullar tatil mi?' sorusunun yanıtını merak ediyor.

AFYON'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ OLACAK? 8 OCAK 2020

Peki, MEB veya Afyonkarahisar Valiliği tarafından son dakika kar tatili açıklaması yapıldı mı? Haberimizin detaylarından konuya yönelik bilgi edinebilir; hava durumu detayı ile son dakika açıklaması olup olmadığını öğrenebilirsiniz.