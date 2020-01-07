Atık malzemeler sokak hayvanları için sıcacık yuvalara dönüştü

Minik öğrencilere çevre bilinci aşılanarak, kimisi plastikten, kimi tahtadan, kimi de karton kağıttan çeşit çeşit yuvalar yaptı.

Öğrencilerden Esila Çiğdem, "Sokak hayvanlarını çok seviyoruz, üşümesinler, aç kalmasınlar ve sıcacık yuvaları olsun diye evimizdeki atık malzemelerle sınıfımızda kedi, köpek ve kuş yuvaları tasarladık. Sokak hayvanlarını düşündüğümüzü göstermek istedik. Atık malzemeleri değerlendirerek, çevremizi korumayı amaçladık. Çok mutluyuz" dedi.

2. Sınıf Öğretmeni Sevgi Kirti, "Amaç burada sıfır atık projesini kullanarak hem çevremizi temiz tutmak hem çevrenin kirlenmesini önlemek hem de sokak hayvanlarına kedilere, köpeklere ve kuşlara atık malzemelerle sıcacık yuvalar yapabilmek ve böylece mutlu olmak, onlarla paylaşmak, onları sıcacık bir yuvaya kavuşturmak" şeklinde konuştu.

Amasya İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. İlker Kösterelioğlu ise, "Bugün öğrencilerimizle birlikte yapmış olduğumuz etkinliğin temelinde sıfır atık bilincini çocuklarımızda işlemek yer almaktadır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşleri Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde ülkemiz genelinde yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında okulumuzdaki öğrencilerimize atık malzemeleri değerlendirmesi konusuyla alakalı olarak çocuklarımızın özellikle bu kış şartlarında hayvanlarımızın üşümemesi için çeşitli yuvalar yaptılar. Gerek sıfır atık bilinci gerek hayvanlara olan sevgi ve onları koruma çabalarımız diğer taraftan da yine Türkçe dersimiz ve din kültürü ve ahlak bilgisi derslerimizin ders kazanımlarıyla da ilişkilendirerek, disiplinler arası bir yaklaşımla çocuklarımızla projenin günlük yaşamla ilişkilendiriyoruz. Çocuklarımız yine evlerindeki atık malzemeleri çeşitli ürünlere dönüştürerek, anne ve babalarıyla birlikte hem zaman geçirmek hem de ortak bir faaliyette toplum yararına uygun bir çalışma gerçekleştirmek gibi çok amaçlı bir çalışma gerçekleştirmiş oldular" diye konuştu.

Minik öğrenciler, velilerinin de yardımıyla atık malzemelerden kedi, köpek ve kuşlar için yaptıkları yuvaları okul çevresinde bulunan uygun alanlara yerleştirdiler. Bu kapsamda minik öğrencilere hem çevre bilinci hem de hayvan sevgisinin aşılanması hedeflendi.



