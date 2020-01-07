Bakırköy'de dehşet saçan sürücünün tahliyesine yapılan itiraz reddedildi

Bakırköy'de 2 Ekim 2018 tarihinde bir alışveriş merkezinin önünde aracını yayaların üzerine sürdüğü iddiasıyla yargılanan ve 15 aydır tutuklu bulunan sanık Görkem Sertaç Göçmen, dün çıktığı Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nce tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

SON DAKİKA HABERİ: HÂKİMLİĞİ BIRAKTI OĞLUNU SAVUNUYOR! OLAYLARI SAYMAKLA BİTMİYOR...

HAKİM ANNESİ, MESLEĞİNİ BIRAKARAK OĞLUNU SAVUNDU

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ve müşteki avukatlar Göçmen'in tahliye kararına itiraz etti.

ÜST MAHKEME TAHLİYEYE İTİRAZI DEĞERLENDİRDİ

Başsavcılığın itirazını değerlendiren bir üst mahkeme olan Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi, delillerin büyük oranda toplandığını, sanığın sabit ikametgahta olduğu için kaçma şüphesi olmadığını ve tutuklanmadan beklenen faydanın sağlandığını gerekçe göstererek savcılığın ve şikayetçi avukatların tahliye kararına olan itirazlarını reddetti.