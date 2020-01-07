Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Bakırköy'de dehşet saçan sürücünün tahliyesine yapılan itiraz reddedildi

'de dehşet saçan sürücünün tahliyesine yapılan itiraz reddedildi

'de lüks cipini yayaların üzerine sürerek 9 kişinin yaralanmasına neden olduğu iddia edilen üniversite öğrencisi 'in adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. İtiraz kararını değerlendiren bir üst mahkeme, delillerin büyük oranda toplanmış olması ve kaçma şüphesi bulunmaması sebebiyle savcılığın itirazını reddetti.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 7.1.2020 17:27 Güncelleme Tarihi: 7.1.2020 17:30
Bakırköy'de dehşet saçan sürücünün tahliyesine yapılan itiraz reddedildi

Bakırköy'de 2 Ekim 2018 tarihinde bir alışveriş merkezinin önünde aracını yayaların üzerine sürdüğü iddiasıyla yargılanan ve 15 aydır tutuklu bulunan sanık Görkem Sertaç Göçmen, dün çıktığı Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nce tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

SON DAKİKA HABERİ: HÂKİMLİĞİ BIRAKTI OĞLUNU SAVUNUYOR! OLAYLARI SAYMAKLA BİTMİYOR...

HAKİM ANNESİ, MESLEĞİNİ BIRAKARAK OĞLUNU SAVUNDU

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ve müşteki avukatlar Göçmen'in tahliye kararına itiraz etti.

Hakim ve savcının oğlunun suç dosyası kabarık çıktı

ÜST MAHKEME TAHLİYEYE İTİRAZI DEĞERLENDİRDİ

Başsavcılığın itirazını değerlendiren bir üst mahkeme olan Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi, delillerin büyük oranda toplandığını, sanığın sabit ikametgahta olduğu için kaçma şüphesi olmadığını ve tutuklanmadan beklenen faydanın sağlandığını gerekçe göstererek savcılığın ve şikayetçi avukatların tahliye kararına olan itirazlarını reddetti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakırköy'de dehşet saçan sürücünün tahliyesine yapılan itiraz reddedildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN