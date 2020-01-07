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'de okullar tatil mi? 7 Ocak 2020 Bugün Balıkesir'de okullar tatil edildi mi?

’de bugün okullar tatil mi sorusu araştırılmaya başladı. Ülkenin neredeyse dört bir yanını saran kar yağışı gün içerisinde yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Birçok ilde yağışlar ne düşük sıcaklıklar nedeniyle öğrencilerin eğitimlerine ara veriliyor. Valiliklerde yapılacak olan son dakika açıklamaları beklenirken Meteoroloji'den gelen değerlendirmelere göre iki şehirde de kar yağışının etkisini göstereceği bildirildi. Peki, 7 Ocak bugün Balıkesir’de okullar tatil mi olacak? Valilikler tarafından konuyla ilgili son dakika açıklaması geldi mi? Balıkesir’de okullar tatil mi edildi? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 7.1.2020 09:53
Balıkesir'de okullar tatil mi? 7 Ocak 2020 Bugün Balıkesir'de okullar tatil edildi mi?

Yurdun büyük bir kesiminde etkisini gösteren kış mevsimi nedeniyle birçok ilde eğitime ara veriliyor. Balıkesir'de bugün okullar tatil mi edildi sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Valilikler yaptıkları son dakika açıklamaları ile kar yağışının etkili olduğu ve yaşamı olumsuz etkilediği illerde eğitimlere bir gün süreyle ara veriyor. Meteoroloji'den ise hava durumu uyarıları ard arda geliyor. Peki, 7 Ocak bugün Balıkesir'de okullar tatil mi olacak? Valilikler tarafından konuyla ilgili son dakika açıklaması geldi mi? Balıkesir'de okullar tatil mi edildi? Tüm bu soruların cevabı haberimizin devamında...

İşte detaylar…

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Balıkesir'de okullar tatil mi? 7 Ocak 2020 Bugün Balıkesir'de okullar tatil edildi mi?
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