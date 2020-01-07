Bebeklerde ek gıdaya geçiş ne zaman başlar? sorusu vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. Özellikle annelere büyük görev düşüyor. İlk altı ay yalnızca anne sütü ile beslenmesi gereken bebekler 6. aya geldiklerinde ek gıdaya geçerler. Ek gıdaya geçiş sürecinde bebeğe püre ve yumuşak yiyecekler verilmelidir. İlk olarak bebeğe ek gıdada püre takviyesi yapılır. Peki bebeklerde ek gıdaya geçiş ne zaman başlar? Bebeklerde ek gıdaya nasıl başlanır? 6 ayda ek gıdaya nasıl başlanır?

BEBEKLERDE EK GIDAYA GEÇİŞ NE ZAMAN BAŞLAR?

Bebekler ilk doğdukları andan 6 aya kadar anne sütüyle beslenir. Bebekler 6 aydan sonra ek gıdaya geçebilirler. İlk olarak püre halinde birkaç ay sonra çatalla ezerek en son olarak küçük parça halinde tek lokmalar yiyebilecek hale gelmektedirler. Gaz yapıcı besinlerden uzak durulmalıdır. Bebeğe ilk olarak vereceğiniz besinler arasında püre olmalıdır. Sebze ve meyve ağırlıklı besinler tercih edilmelidir.

BEBEKLERDE EK GIDAYA NASIL BAŞLANIR?

Bebeklerde ek gıda verirken en dikkat edeceğiniz özellik yumuşak yiyecekler olmasıdır. Aksi takdirde bebek boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir. Nohut, kuru fasülye gibi besinleri ise bebeğin tüketmemesi gerekir. Bu dönem bebeğinizi meyve püresi, sebze çorbası ve yoğurta tanıştırabilirsiniz. Bebeğiniz 6. Ayına girdiğinde hala alacağı ilk besin anne sütü olmalıdır. Sebze çorbaları da ideal bir tercih olacaktır.

EK GIDA ALIŞVERİŞİ NASIL OLMALIDIR?

Ek gıda alışverişinde meyve ve sebze ağırlıklı olmalıdır. Sabahları püre tercih edebilir, akşamları ise sebze çorbası yapabilirsiniz.

6 AYDA EK GIDAYA NASIL BAŞLANIR?

Tamamlayıcı besinlere bir çay kaşığı miktarı ile başlanmalı, giderek miktarı ve çeşidi arttırılmalıdır. Her 3-5 günde bir yeni bir öğün eklenerek bebek değişik besinlere alıştırılmalıdır. 1 yaşından itibaren ise Havuç ve bezelye ise mevsiminde ise tüketilebilir. Patates, havuç, kabak, ıspanak, enginar, karnabahar yiyebilir.

AVAKADO BEBEKLERE NASIL YEDİRİLİR?

Demir eksikliğini gideren, beyin gelişimini destekleyen, fiziksel gelişimi destekleyen Avakadonun faydaları saymakla bitmiyor. Yağlı bir meyve olan avakado bir günlük ihtiyaç duyulan besin değerlerine ulaşmak mümkündür. Bebeklere 4. Aydan itibaren verilebileceği gibi 6. Aydan itibaren verilmesi uygundur.

Avokado püresi

Malzemeler

¼ olgun avokado

½ olgun (yerli muz)

3-4 çorba kaşığı kadar anne sütü veya formül mama (yerine yoğurt da kullanılabilir)

Hazırlanışı

Avokado ve muz soyulup ezildikten sonra içerisine anne sütü veya sulandırılmış (hazırlanmış) formül mama ilave edilir.